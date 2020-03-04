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Власть

Опять оговорка? Спикер заявил о пунктуальности законов, имея в виду актуальность

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают изменения в законы о Социальном фонде, государственном социальном страховании и Налоговый кодекс.

Спикер Дастанбек Джумабеков возмутился отсутствием министров на заседании Жогорку Кенеша.

«В заключении комитетов указывалось, чтобы на обсуждение палаты пришли сами министры, но на полдороге пришли их замы. Пусть министры письменно ответят, почему не явились и где ходили. Мы откуда знаем, где они. Нельзя делать так, как хочется. Мы тут пунктуальные законы рассматриваем, пусть приходят. Сейчас пришли три заместителя. Или пусть на комитете уточняют, кто придет», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Вероятно, торага ЖК имел в виду актуальность рассматриваемых законопроектов. 20 февраля, выступая в Жогорку Кенеше, президент страны призвал депутатов не затягивать с принятием законов, которые важны для развития страны. Сооронбай Жээнбеков назвал их неотложными.

Ранее глава законодательной ветви власти не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. Психологической давкой объяснил он свои ошибки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145446/
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