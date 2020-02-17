Франкфурт жана Маяне. Дастанбек Джумабеков назвал ошибки психологической давкой

Психологической давкой объяснил свои ошибки при произношении названия немецкого города Франкфурта-на-Майне торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков. Об этом он рассказал в своем интервью журналистам ВВС.

Читайте по теме Получилось! Спикер наконец правильно назвал город Франкфурт-на-Майне

По словам спикера парламента Кыргызстана, у него всегда много документов для чтения. И в тот момент тоже, возможно, мысли ушли в другую сторону, поэтому и было неправильное произношение города, когда он сказал «Франкфурт жана Маяне».

Как отметил Дастанбек Джумабеков, в тот момент тоже, возможно, была какая-то психологическая давка.

«Я слышал про город Франкфурт-на-Майне. Это было неожиданным и для меня в тот момент. Это мой недостаток, признаю», — добавил он.

Напомним, что на одном из пленарных заседаний торага ЖК зачитывал законопроект ратификации соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Европейским инвестиционным банком. Спикер не смог правильно прочитать подготовленный заранее текст и назвал город Франкфурт жана Маяне. Причем произнести правильное название города Дастанбек Джумабеков не смог дважды. Третья попытка увенчалась успехом.