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Власть

Предвыборные программы партий. Пустые обещания в красивой обертке

В октябре 2020 года пройдут выборы в Жогорку Кенеш. Уже сейчас начинаются первые движения грядущих участников гонки за депутатские мандаты. Подготовительными стартами станут выборы в городские кенеши Каракола, Токмака, Оша, Балыкчи и Майлуу-Суу, которые пройдут 12 апреля 2020 года.

Именно на них новые партии начнут обкатывать свои предвыборные платформы и бороться за умы электората. Естественно, что ни одна агитационная кампания не обходится без громких обещаний светлого будущего. Все ради одной цели — заручиться поддержкой избирателей.

Зачастую в ход идут самые немыслимые, но красиво оформленные с набором броских слоганов предложения.

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В 2015-м в преддверии выборов, чего мы только не слышали: и зарплаты учителям в размере $400, и бесплатный проезд в общественном транспорте, и материнский капитал. Обещания превратить Кыргызстан в рай для бизнесменов, а каждую область — в самую богатую и процветающую. Завершить судебную реформу, построить заводы, проложить дороги, вывести Кыргызстан из географического тупика, поднять пенсии до уровня казахских и российских.


На деле картина получилась иная. Что в итоге и выяснилось после анализа обещаний шести партий, которые смогли в 2015 году пройти в Жогорку Кенеш.

По данным информационно-аналитического ресурса Politmer.kg, всего партии, которые победили на выборах в 2015 году и вошли в Жогорку Кенеш, раздали 1 тысячу 606 обещаний. Из которых выполнили только 431.

Почему политические партии не работают на перспективу и раздают обещания, заранее обреченные на то, чтобы отправиться под сукно?

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Одна из причин неэффективности — партии включают активную фазу только на период выборов. Как только проходят в Жогорку Кенеш, работа сходит на нет. Депутаты зачастую не предлагают конструктивных законопроектов, отвечающих реалиям страны и политической системы. На программы тоже не ориентируются. Оно и понятно. В них не заложен алгоритм действий по реализации обещанного. Они построены на популизме.

Еще один, немаловажный аспект: программы расписывают на период агитационной кампании, а партийные лидеры забывают об избирателе, как только переступают порог законодательной палаты.

На Западе, в странах с парламентской формой правления, партии, борющиеся за места в высшем законодательном органе, четко обозначают поэтапный план реализации того или иного проекта, заложенного в предвыборной платформе. Он должен быть созвучен с ценностями, которые пропагандирует политическая организация.

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То есть звучат не обещания, а конкретные предложения, исходя из которых и формируется электоральная база. В Кыргызстане партии создают не на общности идеологических взглядов, а по вождистскому принципу. Поэтому электорат голосует не за программу, а за персоны.

В итоге даже представители партий, которых мы опрашивали, с трудом смогли выделить то, что им удалось сделать. Некоторые не хотели комментировать, потому что уже не видят себя в той партии, с которой прошли в Жогорку Кенеше. Они сменили флаг, под которым пойдут на следующие выборы.

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Когда нет системного подхода к избирательному процессу, то и в суть заявленного не вникаешь. Избиратель заранее запрограммирован на то, что озвученное с трибуны во время предвыборного митинга, — это не стратегия, не видение будущего, а всего лишь рекламный проспект.

Поэтому и продают свои голоса. Если ответственность за обещанное не несет партия, то избиратель также не считает нужным отвечать за свой выбор и аргументировать его. Да и зачастую люди просто не различают партийные клоны. Вот и кочуют под разными вывесками одни и те же программы, скроенные в стиле «Нью-Васюки».
Ссылка: https://24.kg/vlast/144898/
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