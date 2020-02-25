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Власть

Профильный комитет одобрил кандидатуры судей Конституционной палаты

Члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту утвердили кандидатуры судей Конституционной палаты. Отметим, что их предложил президент согласно законодательству.

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Представлены были Мукамбет Касымалиев, Меергуль Бобукеева и Латип Жумабаев. 

Мукамбет Касымалиев и Меергуль Бобукеева в ноябре 2019 года были освобождены от должности судьи Конституционной палаты в связи с истечением семилетнего срока работы. 

Латип Жумабаев в 2010-м возглавлял прокуратуру Оша. В 2013 году был прокурором Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144647/
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