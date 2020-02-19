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Власть

Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них

«Временное положение только вносят на сессию. Мэрия должна была дождаться его одобрения. До утверждения документа любые действия мэрии незаконны», — заявила 24.kg депутат Бишкекского городского кенеша Гульнара Молдобаева.

Она напомнила, что на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре решили, что мэрия обратится с запросом в прокуратуру по вопросу законности организации платных парковок возле рынков столицы.

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Гульнара Молдобаева добавила, что муниципалитет должен был согласовать схемы парковок, включая их границы, места, установить дорожные знаки.

«Но ничего не сделали. Они просто взяли и с 8 января начали собирать деньги. Но не было должного оповещения горожан, не указаны места», — сказала она.

По мнению депутата, возле рынков надо делать не платные, а гостевые парковки. В этом случае оплата за стоянку не собирается, а рынки платят муниципалитету за аренду и следят за порядком. Она добавила, что такой механизм выгоден в первую очередь самому хозяйствующему субъекту — он заинтересован в том, чтобы клиенты приезжали к нему.

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«Муниципалитет же должен оговаривать с хозсубъектами обязательства создания бесплатных гостевых парковок», — отметила она.

В то же время Гульнара Молдобаева отметила, что платные парковки в городе организовывать необходимо, особенно в центре.

«Мэрия должна взять на себя организацию платных парковочных мест, как во многих странах. К тому же, когда муниципалитет расширял дороги и сносил деревья, нам говорили, что это делают для организации платных парковок. Карманы на улицах есть, но они все бесплатные», — отметила она.

С января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144104/
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