Мэрия организовала платные парковки. Депутаты сомневаются в их законности

«На каком основании мэрия Бишкека организовала платные парковки возле столичных рынков?» — поинтересовалась на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутат Гульнара Молдобаева.

Она попросила представителей муниципалитета представить соответствующий нормативно-правовой документ.

На заседании рассматривали вопрос утверждения временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок на территории столицы.

«Получается, положения еще нет, вам не дали законные права организовывать эти платные парковки. Или есть внутренний приказ, есть документ?» — задалась вопросом нардеп.

В моем понимании вы самовольно это сделали и собираете деньги. Вы же незаконно действуете. Гульнара Молдобаева

Руководитель МП «Бишкекские парковки и стоянки» Ислан Момоконов ответил, что стоянки работают на основании устава предприятия. Оно определено как уполномоченный орган в организации платных парковок. А тариф утвержден БГК еще в 2010 году.

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«У вас нет ничего, кроме устава, что бы регламентировало вашу работу, положение находится только в проекте. Завтра же к вам придут и будут спрашивать, на основании какого документа вы собираете деньги. Как вы будете объяснять это тем же самым правоохранительным органам?» — поинтересовалась депутат, но не смогла получить более подробного ответа.

Тогда Гульнара Молдобаева предложила, чтобы юристы Бишкекского городского кенеша дали заключение по данному вопросу.

Депутат Куванычбек Конгантиев возразил, что не стоит перегружать юротдел, а обратиться за правовой оценкой или разъяснением по поводу законности организации работы платного паркинга в городскую прокуратуру.

«В вашем уставе указано, что вы являетесь уполномоченным органом, однако там ни работа по организации паркинка, ни полномочия, ни ответственность сотрудников не регламентируются. Я не выступаю против платных парковок в столице, однако все надо делать законно», — отметил он.

Напомним, что с 8 января в Бишкеке парковки возле нескольких крупных рынков стали платными.