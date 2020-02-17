Назирбек Борубаев назначен спецпредставителем правительства по вопросам границ

Назирбек Борубаев назначен специальным представителем правительства по приграничным вопросам. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Напомним, что ранее эту должность занимал Курбанбай Искандаров.
Борубаев Назирбек Нарматович был начальником южного регионального отдела делимитации и демаркации госграницы Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.