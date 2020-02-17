16:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Назирбек Борубаев назначен спецпредставителем правительства по вопросам границ

Назирбек Борубаев назначен специальным представителем правительства по приграничным вопросам. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что ранее эту должность занимал Курбанбай Искандаров.

Борубаев Назирбек Нарматович был начальником южного регионального отдела делимитации и демаркации госграницы Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143854/
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан пожаловался на очередь грузовиков в ВТО. Что ответил Казахстан
Конфликт в Масанчи. Прошли первые похороны, возобновлена работа школ и детсадов
Конфликт в Масанчи. В МВД Казахстана озвучили причину: виноваты соцсети
Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц
Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кордайском районе Казахстана
Депутаты призвали правительство усилить работу на границе
Вопрос делимитации и демаркации границ депутаты рассмотрят в закрытом режиме
Фото дня. Солдаты Внутренних войск отдыхают после инцидента на границе
Семья погибшего на границе Равшана Муминова переедет в новый дом
Популярные новости
Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в&nbsp;дипломатии. Все возмущены Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в дипломатии. Все возмущены
Глава ГРС Алмаз Мамбетов отправлен в&nbsp;отставку Глава ГРС Алмаз Мамбетов отправлен в отставку
Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока &laquo;выжил&raquo; и&nbsp;почему остальных уже нет Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока «выжил» и почему остальных уже нет
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
17 февраля, понедельник
16:40
Началось выдвижение кандидатов в городах, где весной пройдут местные выборы Началось выдвижение кандидатов в городах, где весной пр...
16:27
Нападение на Болота Темирова. Следствие завершено, дело передают в суд
16:24
Франкфурт жана Маяне. Дастанбек Джумабеков назвал ошибки психологической давкой
16:20
В Чуйской областной больнице пациент совершил суицид
16:01
Кыргызстанцы нацелились на золото чемпионата мира по хоккею