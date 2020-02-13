Надо что-то делать. Массовая прописка граждан вызывает подозрение и у депутатов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кенжебек Бокоев вновь поднял вопрос о массовой прописке граждан в городах, где пройдут выборы в местные кенеши.

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По его словам, необходимо заслушать информацию ГРС.

Его коллега Жанар Акаев заявил, что в Оше на учет поставлено уже 40 тысяч вновь прибывших человек.

«Это не выборы. Мы лишили права голосовать за того или иного кандидата в местные кенеши. Это все дело рук лидеров партий. Есть информация, что будущие депутаты забирают паспорта студентов, пенсионеров и регистрируют их по другим адресам, поэтому они не могут получить свои пособия и пенсии. Необходимо заслушать информацию не только ГРС, но и ГКНБ, МВД», — сказал Жанар Акаев.

Он добавил, что депутаты должны внести изменение в законодательство, где пропишут, что принимать участие в голосовании может человек, который был прописан по своему адресу не менее чем за шесть месяцев до выборов.

«Мы должны как мужчины бороться с этим явлением. Надо будет обратиться в правительство, к президенту и перенести выборы на два месяца. Мы не должны допустить, чтобы в голосовании участвовали те, кто сейчас прописался ради выборов», — предложил Жанар Акаев.

Напомним, президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.