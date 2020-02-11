Назначены выборы депутатов в ряд местных кенешей страны

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на 12 апреля 2020 года назначены выборы депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош.
Так, выборы назначены в следующие местные кенеши:
— Бешкентский, Маргунский айылные кенеши Лейлекского района Баткенской области;
— Кок-Иримский, Атайский айылные кенеши Тогуз-Тороуского района, Авлетимский айылный кенеш Аксыйского района, Майлуу-Суйский городской кенеш Джалал-Абадской области;
— Баетовский, Конорчокский, Жерге-Тальский айылные кенеши Ак-Талинского района, Куйручукский, Тугол-Сайский, Таш-Добонский, Чон-Добонский, Кызыл-Жылдызский айылные кенеши Жумгальского района Нарынской области;
— Оргочорский айылный кенеш Джети-Огузского района, Кумбельский айылный кенеш Иссык-Кульского района, Балыкчинский, Каракольский городские кенеши Иссык-Кульской области;
— Арашанский айылный кенеш Аламудунского района, Милянфанский айылный кенеш Ысык-Атинского района, Токмокский городской кенеш Чуйской области;
— Будалыкский, Конур-Добонский айылные кенеши Алайского района, Нурабадский, Тепе-Коргонский айылные кенеши Араванского района, Кок-Белский айылный кенеш Ноокатского района, Сары-Колотский айылный кенеш Кара-Суйского района, Алтын-Булакский, Мырза-Акинский айылные кенеши Узгенского района Ошской области;
— Ошский городской кенеш.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.