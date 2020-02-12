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Власть

Депутаты одобрили Акрама Мадумарова на пост вице-премьера по вопросам границ

Сегодня на заседании парламента депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели кандидатуру полномочного представителя правительства в Баткене Акрама Мадумарова на должность вице-премьер-министра по силовому блоку и вопросам границ.

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За кандидатуру Акрама Мадумарова проголосовали 87, против — 1.

Глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что новый вице-премьер-министр оправдает доверие парламентариев.

«Сегодня вы рассмотрели очень важную задачу. Жизнь меняется. Есть граница, есть государство. Спасибо за поддержку кандидатуры Мадумарова. Мы оправдаем доверие, оказанное депутатами», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143410/
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