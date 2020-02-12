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Власть

Прикрываются борьбой с коррупцией. Президент возмущен фискальными органами

Правоохранительные органы, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходят за рамки своих полномочий и создают искусственные препоны бизнесу. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию КР.

Глава государства отметил: участились жалобы от частного сектора на давление и необоснованные проверки со стороны правоохранительных и фискальных органов.

«Поступают обращения, в которых выражается беспокойство по поводу того, что в некоторых случаях в отношении предпринимателей принимаются суровые меры вплоть до заключения под стражу», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.

Вместо того чтобы легализовать бизнес, находящийся в тени, фискальные органы проводят необоснованные проверки добросовестных предпринимателей, штрафуют их и требуют авансовые платежи.

Сооронбай Жээнбеков

Президент также раскритиковал судебные органы за недостаточную защиту прав предпринимателей и инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143347/
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