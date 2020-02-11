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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК отмечает массовую регистрацию граждан в городах, где пройдут выборы

Весной в пяти городах — Оше, Токмаке, Балыкчи, Караколе и Майлуу-Суу — пройдут выборы депутатов местных кенешей. В ЦИК отмечают резкий приток граждан, желающих зарегистрироваться в этих населенных пунктах.

Как сообщил 24.kg заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов, члены избирательной комиссии проведут по этому вопросу рабочее совещание с представителями ГРС, правоохранительных органов и ГКНБ.

«К примеру, в Оше только за месяц зарегистрированы 2 тысячи 842 человека старше 18 лет. А в Караколе — 1 тысяча 595. В Токмаке — 6 тысяч 243 зарегистрированных. Вопрос: откуда они взялись за месяц? Я понимаю, что люди постоянно перемещаются — уезжают, приезжают. Но настораживает тенденция, что это переселение наблюдается именно перед местными выборами», — отметил он.

В свою очередь глава департамента регистрации населения ГРС Махабат Пратова сказала 24.kg, что запретить гражданам переезжать из районов в города и не ставить их на регистрационный учет не могут.

«Это конституционное право гражданина — свободно передвигаться внутри страны. Однако вопрос в другом. Если человек получает временную регистрацию, то он голосовать не может. Ему надо прописаться в том городе, куда он прибыл. Только в этом случае он сможет избирать. Сейчас по закону нет нормы об открепительных талонах», — пояснила она.

Вместе с тем Махабат Пратова подчеркнула: проблема заключается в том, что нет нормы, запрещающей прописывать на своей жилплощади прибывших из провинции родственников. «Получается, что такой приехавший может получить прописку у кого-нибудь, с их согласия, разумеется, и в этом случае, да, он сможет исполнять свой гражданский долг. А после выборов выписаться. К сожалению, такие случаи нередки», — добавила она.

Напомним, что 12 апреля 2020 года состоятся очередные выборы в 30 местных кенешей (из них 25 айыльных кенешей и 5 городов).
Ссылка: https://24.kg/vlast/143238/
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