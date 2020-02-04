Новая глава управления капстроительства Бишкека связана со скандальной стройкой

Новым руководителем управления капитального строительства мэрии Бишкека стала Гульмира Джумабекова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

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По ее данным, на муниципальной службе Гульмира Джумабекова с 1996 года. По образованию финансист со специализацией в строительстве. Работала в команде мэрии Бишкека, МП «Бишкекглавархитектура», управлении госархстройнадзора столицы.

До назначения была заместителем акима Первомайского акимиата. Еще ранее, в 2018-м, возглавляла ОсОО «Ливерпуль», связанное со строительным бизнесом семьи мэра Бишкека Азиза Суракматова.

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