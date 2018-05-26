Кто построил бизнес-центр под носом у депутатов

Недалеко от «Белого дома», практически на территории парка имени И.Панфилова несколько лет идут строительные работы. Все это время продолжаются судебные разбирательства. Не в пользу прокуратуры.

Об объекте в самом центре парковой зоны говорили и гражданские активисты при обсуждении Проекта детальной планировки Бишкека. Калича Умуралиева считает, что в непосредственной близости от стратегического объекта не должно быть частных зданий.

Городские власти уверяют: если стройка ведется в охранной зоне, объект будут сносить. Но пока рука не поднялась ни на одно незаконно построенное здание.

Кто раздает участки

В Бишкекглавархитектуре ИА «24.kg» рассказали, кто получил лакомый кусок земли в центре столицы и что на нем построят.

Постановлением мэрии Бишкека от 5 марта 2004 года земельный участок передали в аренду на 49 лет ОсОО «Холод».

Согласно договору купли-продажи от 26 декабря 2007 года, право пользования земельным участком выкупило ОсОО «Ливерпуль».

«Рассматриваемый земельный участок расположен в зоне сложившейся капитальной застройки центральной части города, по генеральному плану развития территории и застройки до 2025 года территория определена под размещение городских общественных центров, многоэтажной жилой и общественной застройки», — пояснили в БГА.

Эскиз объекта «Бизнес-центр» вместо «Кафе-ресторана» рассмотрен на заседании Градсовета в 2009 году и получил одобрение. Сразу же выданы архитектурно-планировочные условия (АПУ) для строительства бизнес-центра.

Министерство культуры, информации и туризма в 2013 году одобрило возведение объекта после положительного заключения НИПИ «Кыргызреставрация».

Рабочий проект разрабатывали специалисты ОсОО «СК «Елизавета».

Суд на стороне застройщика

Однако в 2014-м прокуратура Бишкека выявила нарушения и выдала застройщику предписание. На его основании Управление по выдаче разрешительных документов на строительство и экспертных заключений отозвало архитектурно-разрешительную документацию (АПУ, согласованный проект, разрешение на строительно-монтажные работы).

Выяснилось, что АПУ были выданы без согласования с уполномоченными органами.

Прокуратура Бишкека 26 марта 2014 года приостановила строительно-монтажные работы на принадлежащем ОсОО «Ливерпуль» строящемся объекте на улице Т.Молдо. В предписании указано, что архитектурно-планировочные условия выданы без согласования с санитарно-эпидемиологической и противопожарной службами, не представлены проектные решения по выносу наружных инженерных сетей.

Однако Межрайонный суд Бишкека признал предписание прокуратуры недействительным. Стройку продолжили.

Кому принадлежит объект

В этом деле фигурирует три компании: ОсОО «Холод», получившее участок, ОсОО «Елизавета», разработавшее проект, и ОсОО «Ливерпуль» — основной заказчик.

ОсОО «Холод» принадлежало Гульмире Токтасыновне Сулеймановой. Учредителями компании указаны Сатыбек Джуманалиев и Шахида Токтасыновна Сулайманова. Фирма занималась оптовой торговлей товарами широкого ассортимента. В 2016 году она прошла процедуру прекращения деятельности.

ОсОО «Елизавета» принадлежит депутату Бишкекского городского кенеша Нуржан Мырзагуловне Тынымсеитовой.

В учредителях указаны Гульбара Эмильбековна Суракматова и Айдар Азизович Суракматов. Это сестра и сын экс-депутата Жогорку Кенеша Азиза Суракматова. Сам бывший парламентарий владеет фирмой «Консалтинг систем». Ее учредители — «ДосКредоБанк» и ЗАО «Береке».

Еще в 2014 году ИА «24.kg» сообщало, что у Нуржан Тынымсеитовой есть еще одна фирма — «Ливерпуль», учредителями которой являлись Улан Джумалиев и Нурсауле Арапбаева.

Уже тогда члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию направили в Генеральную прокуратуру запрос с требованием выяснить, насколько законно «Елизавета» и «Ливерпуль» строят объекты рядом с «Белым домом».

По словам депутата Сайдуллы Нышанова, в строительстве у нас полный бардак. «Сейчас строят даже рядом с «Белым домом». Если мы не рассмотрим этот вопрос, то строить начнут вплотную к зданию. Генпрокуратуре стоило бы рассмотреть законность всех построек рядом с «Белым домом», выяснить, есть ли там коррупционные действия», — сказал он.

В настоящее время «Ливерпулем» руководит Гульмира Кубанычбековна Джумабекова, учредители остались прежними.

Нуржан Тынымсеитова является учредителем ОсОО «Социальное жилье», строительной фирмы EMBA-WOOD-KG, юридического агентства «Слон» и еще ряда компаний.

Депутатам Бишкекского горкенеша не запрещено развивать свой бизнес, чем они охотно и занимаются.