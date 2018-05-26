13:19
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Общество

Кто построил бизнес-центр под носом у депутатов

Недалеко от «Белого дома», практически на территории парка имени И.Панфилова несколько лет идут строительные работы. Все это время продолжаются судебные разбирательства. Не в пользу прокуратуры.

Об объекте в самом центре парковой зоны говорили и гражданские активисты при обсуждении Проекта детальной планировки Бишкека. Калича Умуралиева считает, что в непосредственной близости от стратегического объекта не должно быть частных зданий.

Городские власти уверяют: если стройка ведется в охранной зоне, объект будут сносить. Но пока рука не поднялась ни на одно незаконно построенное здание.

Кто раздает участки

В Бишкекглавархитектуре ИА «24.kg» рассказали, кто получил лакомый кусок земли в центре столицы и что на нем построят.

Постановлением мэрии Бишкека от 5 марта 2004 года земельный участок передали в аренду на 49 лет ОсОО «Холод».

Согласно договору купли-продажи от 26 декабря 2007 года, право пользования земельным участком выкупило ОсОО «Ливерпуль».

«Рассматриваемый земельный участок расположен в зоне сложившейся капитальной застройки центральной части города, по генеральному плану развития территории и застройки до 2025 года территория определена под размещение городских общественных центров, многоэтажной жилой и общественной застройки», — пояснили в БГА.

Эскиз объекта «Бизнес-центр» вместо «Кафе-ресторана» рассмотрен на заседании Градсовета в 2009 году и получил одобрение. Сразу же выданы архитектурно-планировочные условия (АПУ) для строительства бизнес-центра.

Министерство культуры, информации и туризма в 2013 году одобрило возведение объекта после положительного заключения НИПИ «Кыргызреставрация».

Рабочий проект разрабатывали специалисты ОсОО «СК «Елизавета».

Суд на стороне застройщика

Однако в 2014-м прокуратура Бишкека выявила нарушения и выдала застройщику предписание. На его основании Управление по выдаче разрешительных документов на строительство и экспертных заключений отозвало архитектурно-разрешительную документацию (АПУ, согласованный проект, разрешение на строительно-монтажные работы).

Выяснилось, что АПУ были выданы без согласования с уполномоченными органами.

Прокуратура Бишкека 26 марта 2014 года приостановила строительно-монтажные работы на принадлежащем ОсОО «Ливерпуль» строящемся объекте на улице Т.Молдо. В предписании указано, что архитектурно-планировочные условия выданы без согласования с санитарно-эпидемиологической и противопожарной службами, не представлены проектные решения по выносу наружных инженерных сетей.

Однако Межрайонный суд Бишкека признал предписание прокуратуры недействительным. Стройку продолжили.

Кому принадлежит объект

В этом деле фигурирует три компании: ОсОО «Холод», получившее участок, ОсОО «Елизавета», разработавшее проект, и ОсОО «Ливерпуль» — основной заказчик.

ОсОО «Холод» принадлежало Гульмире Токтасыновне Сулеймановой. Учредителями компании указаны Сатыбек Джуманалиев и Шахида Токтасыновна Сулайманова. Фирма занималась оптовой торговлей товарами широкого ассортимента. В 2016 году она прошла процедуру прекращения деятельности.

ОсОО «Елизавета» принадлежит депутату Бишкекского городского кенеша Нуржан Мырзагуловне Тынымсеитовой.

В учредителях указаны Гульбара Эмильбековна Суракматова и Айдар Азизович Суракматов. Это сестра и сын экс-депутата Жогорку Кенеша Азиза Суракматова. Сам бывший парламентарий владеет фирмой «Консалтинг систем». Ее учредители — «ДосКредоБанк» и ЗАО «Береке».

Еще в 2014 году ИА «24.kg» сообщало, что у Нуржан Тынымсеитовой есть еще одна фирма — «Ливерпуль», учредителями которой являлись Улан Джумалиев и Нурсауле Арапбаева.

Уже тогда члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию направили в Генеральную прокуратуру запрос с требованием выяснить, насколько законно «Елизавета» и «Ливерпуль» строят объекты рядом с «Белым домом».

По словам депутата Сайдуллы Нышанова, в строительстве у нас полный бардак. «Сейчас строят даже рядом с «Белым домом». Если мы не рассмотрим этот вопрос, то строить начнут вплотную к зданию. Генпрокуратуре стоило бы рассмотреть законность всех построек рядом с «Белым домом», выяснить, есть ли там коррупционные действия», — сказал он.

В настоящее время «Ливерпулем» руководит Гульмира Кубанычбековна Джумабекова, учредители остались прежними.

Нуржан Тынымсеитова является учредителем ОсОО «Социальное жилье», строительной фирмы EMBA-WOOD-KG, юридического агентства «Слон» и еще ряда компаний.

Депутатам Бишкекского горкенеша не запрещено развивать свой бизнес, чем они охотно и занимаются.

Одно остается загадкой: как ОсОО «Ливерпуль» получило разрешение на строительство, если компания занимается оптовой торговлей товарами широкого ассортимента?
Ссылка:
просмотров: 1153
Версия для печати
Материалы по теме
На Южной магистрали незаконно выдают земли. Правительство не реагирует
Выявили финансовые нарушения при строительстве дома для сотрудников МВД
Депутаты предлагают ужесточить наказание за курение на пляжах Иссык-Куля
Дом, построенный вопреки. Соседи согласились на его возведение
Дом с нарушениями. Как в Бишкеке продают незаконно построенные квартиры
Дом, построенный вопреки. Жители частного сектора жалуются на незаконную стройку
При строительстве объекта соцкультбыта не соблюдаются нормы безопасности
Сколько социальных объектов построят в Кыргызстане на 204,4 миллиона сомов
В селе Западном Чуйской области 20 лет не могут построить школу
Демонтированный мэрией незаконный навес в «Учкуне» опять на прежнем месте
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!