Решение по визам нанесло «чувствительный урон» кыргызско-американским отношениям

Министерство иностранных дел Кыргызстана сожалеет о принятом администрацией США решении, затрагивающем интересы граждан республики. «Полагаем, что таким образом кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон», — заявили в МИД КР.

«Американской стороне хорошо известно, что введение в стране биометрических проездных документов было запланировано на более ранние сроки, однако ввиду объективных обстоятельств заняло продолжительный период времени. Кыргызская сторона, исходя исключительно из доброй воли, предприняла необходимые меры по обмену информацией с США в рамках законодательства республики», — говорится в заявлении МИД.

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«Кыргызская Республика является активным участником процессов по обеспечению международной безопасности, а также вносила и вносит свой особый вклад в борьбу с терроризмом», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

«Из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, успешно развиваемой в Кыргызстане», — отметили в МИД.

«Правительство Кыргызстана работало и будет работать по повышению уровня цифровизации в стране как эффективного механизма борьбы с бюрократией и коррупцией. Одним из важных аспектов этой работы является и повышение степени защищенности национальных проездных документов», — говорится в заявлении.

Считаем предпринятую американской стороной меру не соответствующей стремлению сторон активизировать двустороннее сотрудничество. МИД КР

«Вместе с тем Кыргызская Республика открыта к совместной работе по построению конструктивных и взаимовыгодных кыргызско-американских отношений», — отметили в МИД.