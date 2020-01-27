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Власть

МИД предложил не ездить в Китай и сообщил, куда обращаться в экстренных случаях

МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вируса 2019-nCoV. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решением государственных органов КНР ряд городов cтраны закрыт на карантин из-за эпидемиологической ситуации.

В случае возникновения у граждан вопросов ведомство просит обращаться в круглосуточном режиме к сотрудникам посольства КР в Китае по следующим контактам: +8613260203680; +8613581902801.

Номер горячей линии в департаменте консульской службы МИД Кыргызстана: +996551312000 (WhatsApp, Viber, Telegram). Номер служебного телефона: +996312660811 (доб. 109, 119).

Адрес дипломатической миссии КР в Пекине: Китайская Народная Республика, 100125, Пекин, район Чаоян, улица Сяоюнь, 18, городок «Кингс Гарден», Н 10/11.

Телефоны: +861064681297, +861064681348, +861064681295. Е-mail: kgembassy.cn@mfa.gov.kg.

В МИД уточнили, что при экстренных случаях (задержание граждан Кыргызстана правоохранительными органами КНР) следует звонить на контактные номера мобильных телефонов сотрудников посольства КР в Китае:

консул Азатбек Береналиев: +8618611736340;

вице-консул Санжар Дыйканов: +8613260203680;

вице-консул Самат Омурбеков: +8613581902801.

Отметим, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством КНР и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он заявил в Twitter.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141727/
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