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Власть

Финпол ссылается на документы, которые давно утратили силу. Президент возмущен

Чиновники даже не читают документы, которые подписывают и потом направляют в Совет безопасности. Об этом сообщил сегодня президент на заседании Совбеза.

По словам Сооронбая Жээнбекова, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) в своих документах ссылается на мораторий на внесение поправок и дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и указывает постановление правительства от 2018 года. Но этот документ кабинета министров утратил силу еще в апреле 2019-го.

«То есть восемь месяцев назад это постановление правительства утратило силу. Финпол также отмечает в своих материалах в Совбез, что Закон «О несении службы в правоохранительных органах» рассмотрен Жогорку Кенешем в первом чтении. А документ уже вступил в силу с начала 2020 года», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это и является доказательством формального отношения к реализации решений Совета безопасности.

Сооронбай Жээнбеков также напомнил, что решением Совета безопасности правоохранительным органам ранее предложено публиковать результаты расследований по резонансным делам. Регулярно информируют о такой работе МВД и ГКНБ. А Финпол не предоставляет никакую информацию, ссылаясь на то, что это является информацией конфиденциального характера.

«Ваши материалы секретнее, чем материалы МВД и ГКНБ?» — спросил президент у руководства Финпола.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141468/
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