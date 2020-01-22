Детей с инвалидностью становится больше. Депутат об инклюзивном образовании

Дастан Бекешев предлагает ввести в школах и детских садах инклюзивное образование. Инициативу депутат озвучил сегодня на заседании парламента.

По его словам, число детей с инвалидностью ежегодно увеличивается, а система специального образования и образования на дому остается неизменной. Такая политика в сфере образования влечет за собой отрицательные социальные последствия, в частности иждивенчество, и дети с ОВЗ подвергаются дискриминации.

«Законопроект предлагает решить проблемы за счет внедрения инклюзивного образования, то есть особенных детей обучать в обычных детских садах и школах, несмотря на их физические и интеллектуальные ограничения. Это в корне изменит отношение к инвалидам, а самим инвалидам даст возможность чувствовать себя полноправными членами общества», — сказал Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что законопроектом предлагается исключить из квот, выделяемых государством для бесплатного обучения в высших учебных заведениях, сельскую молодежь, указать определение инклюзивного образования в Законе «Об образовании» и включить понятие индивидуальной программы образования.

Кроме того, предлагается конкретизировать положения, в каких формах ребенок с инвалидностью может получать образование. Это специальное образование, инклюзивное и образование на дому. Законопроектом детализируется каждая из форм образования для лиц с инвалидностью.

Дастан Бекешев также отметил, что учителям следует запретить ставить оценки и давать домашние задания особенным ученикам. «Нужно помнить, что ежегодно детей с инвалидностью становится все больше и больше, а специальные образовательные организации уже переполнены», — добавил он.

Отметим, что число людей с ограниченными возможностями разного возраста составляет 29 тысяч человек. По всей стране существует 14 специальных школ для детей с особенностями. Каждый год на их финансирование из бюджета выделяется 300 миллионов сомов.

Нардепы поддержали инициативу об инклюзивном образовании. Наталья Никитенко напомнила о присоединении Кыргызстана к Конвенции о правах инвалидов и добавила: об инклюзивном образовании много говорят, но мало что делают для решения проблемы.