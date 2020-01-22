14:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Детей с инвалидностью становится больше. Депутат об инклюзивном образовании

Дастан Бекешев предлагает ввести в школах и детских садах инклюзивное образование. Инициативу депутат озвучил сегодня на заседании парламента.

По его словам, число детей с инвалидностью ежегодно увеличивается, а система специального образования и образования на дому остается неизменной. Такая политика в сфере образования влечет за собой отрицательные социальные последствия, в частности иждивенчество, и дети с ОВЗ подвергаются дискриминации.

«Законопроект предлагает решить проблемы за счет внедрения инклюзивного образования, то есть особенных детей обучать в обычных детских садах и школах, несмотря на их физические и интеллектуальные ограничения. Это в корне изменит отношение к инвалидам, а самим инвалидам даст возможность чувствовать себя полноправными членами общества», — сказал Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что законопроектом предлагается исключить из квот, выделяемых государством для бесплатного обучения в высших учебных заведениях, сельскую молодежь, указать определение инклюзивного образования в Законе «Об образовании» и включить понятие индивидуальной программы образования.

Кроме того, предлагается конкретизировать положения, в каких формах ребенок с инвалидностью может получать образование. Это специальное образование, инклюзивное и образование на дому. Законопроектом детализируется каждая из форм образования для лиц с инвалидностью.

Дастан Бекешев также отметил, что учителям следует запретить ставить оценки и давать домашние задания особенным ученикам. «Нужно помнить, что ежегодно детей с инвалидностью становится все больше и больше, а специальные образовательные организации уже переполнены», — добавил он.

Отметим, что число людей с ограниченными возможностями разного возраста составляет 29 тысяч человек. По всей стране существует 14 специальных школ для детей с особенностями. Каждый год на их финансирование из бюджета выделяется 300 миллионов сомов.

Нардепы поддержали инициативу об инклюзивном образовании. Наталья Никитенко напомнила о присоединении Кыргызстана к Конвенции о правах инвалидов и добавила: об инклюзивном образовании много говорят, но мало что делают для решения проблемы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/141220/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
Мэр города Ош расплакался во время встречи с детьми с ОВЗ
В Бишкеке открылся информационный центр для детей с ОВЗ
Персональными ассистентами стали более 2,5 тысячи человек
Персональный ассистент. В Минтруда объяснили, как работает новая услуга
Родителям детей-инвалидов намерены платить зарплату
Популярные новости
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
В&nbsp;отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в&nbsp;Бишкеке В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке
Инцидент на&nbsp;границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена
Выборы-2020. В&nbsp;составе партии &laquo;Биримдик&raquo; произошли изменения: кто пришел Выборы-2020. В составе партии «Биримдик» произошли изменения: кто пришел
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
22 января, среда
13:36
Детей с инвалидностью становится больше. Депутат об инклюзивном образовании Детей с инвалидностью становится больше. Депутат об инк...
13:31
Нападение на детского врача. Минздрав создал комиссию
12:45
Раненый в Таласе Жаабарс, возможно, содержался в неволе (обновлено)
12:19
Дело энергетиков. За Осмонбека Артыкбаева штраф частично оплатили третьи лица
12:12
Где найти деньги? В Кыргызстане хотят открыть антидопинговый центр