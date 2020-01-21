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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В составе партии «Биримдик» произошли изменения: кто пришел

В политической партии «Биримдик» поменяли руководителя и обновили состав учредителей. Главой политической организации стал член парламентской фракции СДПК Марат Аманкулов. Вторым номером в партийном списке значится бывший вице-спикер Жогорку Кенеша социал-демократ Торобай Зулпукаров.

Как рассказали 24.kg в ЖК, в состав партии «Биримдик» также вошли Айнуру Алтыбаева, ее сестра Дыльбары, младший брат президента Асылбек Жээнбеков, заместитель торага Аида Касымалиева.

Аида Касымалиева заявила 24.kg, что впервые слышит, что она вошла в политическую организацию «Биримдик». Но напомним: в 2015 году Аида Касымалиева также опровергала свое членство в СДПК, пока на съезде не был обнародован партийный список.

Марат Аманкулов и Айнуру Алтыбаева подтвердили, что состоят в политобъединении, и отметили — ряды партии еще будут расширяться.

Что касается Асылбека Жээнбекова, то коллеги не подтвердили информацию о том, что брат главы государства вошел в список «Биримдик», но и не опровергли это.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141131/
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