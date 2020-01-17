Тазабек Икрамов перепутал волка Акелу с правителем гуннов Аттилой

В прямом эфире на радио «Марал» он рассказал, как отреагировал на публикации в СМИ о нем во время выступлений в парламенте.

«Я не обращал внимания на публикации. Помните, в мультфильме «Маугли» шакалы бегали и кричали «Аттила промахнулся». Я отреагировал на них, как на шакалов. Я бы стеснялся, если бы гулял голым на площади или напился бы. Но я такого не делал, и мне нечего стыдиться. Просто мое выступление было эмоциональным, и так вышло, что запнулся именно в этом слове. Я воспринял это так, будто бог сам не дал мне сказать это плохое слово», — сказал Тазабек Икрамов.

Речь о выступлении Тазабека Икрамова в Жогорку Кенеше после марша феминисток, прошедшего 8 марта 2019 года в Бишкеке. При обсуждении вопроса нардеп не смог выговорить слово «гомосексуализм».