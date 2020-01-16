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Власть

Обвинения по импичменту Дональда Трампа передали в Сенат

Фото © AP Photo/Susan Walsh. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (в центре)

Демократы Палаты представителей Конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Об этом сообщил ТАСС.

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

Начало судебного процесса по импичменту запланировано на 21 января.

4 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Демократическая партия смогла инициировать процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа.

Поводом для начала процедуры послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Во время судебного процесса сенаторы будут выполнять функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Чтобы объявить импичмент, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов).

При сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140698/
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