Двести слов хватит. Как будет работать послом, рассказал Азимбек Бекназаров

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Азимбека Бекназарова на пост посла Кыргызстана в Малайзии.

Будущий дипломат прокомментировал свое возможное назначение журналистам и рассказал, как будет работать послом в Малайзии.

Представители СМИ напомнили Азимбеку Бекназарову, что он не знает иностранные языки, в том числе малайский и английский.

«Язык — это не важно, главное — знать государственный язык. Вопрос в том, насколько ты любишь свой язык», — сказал Азимбек Бекназаров.

Он добавил, что ему вполне по силам освоить 200-300 слов на малайском, которые ему пригодятся на посту главы дипломатической миссии.

Двести-триста слов могут выучить и ученики 3-5-х классов. И мне не составит труда в течение месяца выучить пару сотен слов на малайском языке. Азимбек Бекназаров

В сентябре 2019 года экс-генпрокурор опровергал информацию о возможном назначении послом Кыргызстана в Малайзии.