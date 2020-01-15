Депутат предлагает объявить общенациональный день посадки деревьев

В Кыргызстане предлагают объявить третью субботу марта общенациональным днем посадки леса. Инициатором выступила депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, зеленые насаждения — это санитарный кордон, они создают микроклимат. Нардеп напомнила о глобальных проблемах, которые приводят к изменению климата: таяние ледников, повышение температуры воздуха, глобальное потепление.

«Мы предлагаем объявить один день общенациональным, когда граждане могут массово высаживать леса. Такой день есть во многих странах мира», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она отметила негативную динамику по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Депутаты в целом поддержали инициативу, но спросили: за чей счет будут покупаться саженцы, кто будет ухаживать за ними? Айнуру Алтыбаева ответила, что средства должно изыскать правительство.

Дастан Бекешев усомнился в целесообразности именно третьей субботы марта. Он напомнил, что в этом году это выходной, он выпадает на 21 марта. «Вряд ли кто-то пойдет в Нооруз деревья сажать», — считает парламентарий.

Однако автор инициативы уверена, что пойдут. «Почему бы и нет, тем более в День весеннего равноденствия. Вместе с тем это же плавающая дата», — ответила Айнуру Алтыбаева.

«Но вы не учли вопросы ирригации. Мы эти саженцы высаживаем, а они сохнут», — напомнил Дастан Бекешев.

Айнуру Алтыбаева признала справедливость замечания и добавила, что эта проблема также решаема. Кабмину дано соответствующее поручение.

Нардепы также попросили уточнить дату. Кыргызстан — горная страна, и порой даже в Бишкеке в третью субботу марта идет снег, поэтому высадкой деревьев занимаются в апреле.

А Исхак Масалиев полагает, что такое постановление парламент не должен принимать. Это прерогатива правительства и МСУ.

В итоге народные избранники вернули проект постановления в профильный комитет на повторное рассмотрение с учетом высказанных предложений и замечаний.