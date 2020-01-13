Толгонай Стамалиеву назначили пресс-секретарем президента

Указом президента Кыргызстана разделены должности заведующего отделом информационной политики аппарата главы государства и пресс-секретаря президента. Пресс-секретарем назначили Толгонай Стамалиеву.

Заведующей отделом информационной политики аппарата президента стала Наргиза Мансурова.

Кроме того, на базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики образованы два отдела — отдел мониторинга социального развития и отдел мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Заведующей отделом мониторинга социального развития аппарата президента стала Назгуль Ташпаева, а завотделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества — Кудайберген Базарбаев.