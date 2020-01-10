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Власть

Убитый генерал Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке, заявил Трамп

Фото Reuters. Президент США Дональд Трамп на экологическом мероприятии в Белом доме

Американскую спецоперацию по ликвидации главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани провели, потому что тот намеревался взорвать посольство США в Багдаде. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщил «Интрефакс».

«Я скажу это, мы поймали настоящего монстра. Мы убрали его. Это давно должно было случиться», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время экологического мероприятия в Белом доме.

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Президент США отметил, что Сулеймани убили не только потому, что он планировал взорвать американское посольство, но и по другим «очевидным» причинам. Подробностей о якобы планировавшемся теракте Дональд Трамп не привел.

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой погиб Сулеймани — глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки «Исламское государство».

Накануне командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде объявил, что ракетный удар Ирана являлся первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.
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