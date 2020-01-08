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Власть

Президент определил приоритеты — цифровизация, регионы и судебная реформа

Сооронбай Жээнбеков провел совещание с руководителями структурных подразделений аппарата президента, сообщает отдел информационной политики АП КР.

Уточняется, что подведены итоги 2019 года, обсуждены цели и приоритетные задачи на 2020-й.

Президент отметил, что благосостояние государства напрямую зависит от благополучия семьи. Глава государства подчеркнул: большое значение имеет постоянное и пристальное внимание вопросам укрепления основ семьи, обеспечения социальной и правовой защиты материнства и детства.

Сооронбай Жээнбеков констатировал, что за последние два года сделаны конкретные шаги, направленные на развитие регионов, поддержку инициатив сельских предпринимателей, создание новых рабочих мест, обеспечение населения чистой питьевой водой и улучшение систем ирригации. «Не теряя заданного темпа, государственные органы должны продолжать эту работу, обращая первоочередное внимание на качество выполняемых работ, обеспечение комфортной жизни кыргызстанцев», — подчеркнул президент.

«Цифровая трансформация, которая сегодня разворачивается в нашей стране, позволит нам создать новые платформы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами. Поэтому амбициозные задачи, которые мы поставили перед собой в этом направлении, должны быть выполнены», — сказал Сооронбай Жээнбеков и добавил, что цифровизация повысит эффективность государственных органов, сократит уровень коррупции.

Наш личный опыт также показывает, что успешная реализация реформ в стране зависит от справедливой работы судебной системы. Мы обязаны продолжить начатую судебно-правовую реформу.

Сооронбай Жээнбеков

Касаясь приоритетных вопросов во внешней политике, глава государства отметил необходимость продолжения взаимовыгодного и эффективного диалога с ближайшими партнерами и странами дальнего зарубежья.

В числе первоочередных задач определены мероприятия в рамках Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике, а также 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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