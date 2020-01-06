Пограничный пункт «Кордай» закроют в конце января

Пограничный пункт «Ак-Жол» («Кордай») на кыргызско-казахской границе закроют на ремонт в конце января. Об этом стало известно на совещании правительства по вопросу модернизации пункта пропуска, сообщила пресс-служба кабмина.

Однако точную дату в правительстве не озвучили. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что пункт является одним из самых оживленных, поэтому необходимо ускорить проведение всех работ.

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Он поручил изучить возможность строительства временного моста для граждан, переходящих границу пешком.

«На соседних КПП, куда будет направляться поток автомашин, следует увеличить число сотрудников пограничной службы. Все это делается для удобства всех граждан», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства подчеркнул, что проводимые работы должны отвечать всем строительным нормам.

«Пропускной пункт по плану должен быть самым современным. Здесь будет не только расширенный административный блок, но и спортивный городок, небольшой кинологический центр, строевой плац, парковка, обновят дорожное полотно», — сказал он.

По его словам, на КПП будут созданы условия не только для сотрудников ГПС, но и для граждан, пересекающих границу. Он пообещал лично контролировать ход строительства.