Опять в дорогу. Президент вылетел в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕЭС

Сооронбай Жээнбеков вылетел в Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета.

По данным пресс-службы президента Кыргызстана, кроме переговоров на заседаниях ВЕЭС в узком и расширенном составах, состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

В составе делегации КР министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов.