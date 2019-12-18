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Власть

Алмамбет Шыкмаматов выступил с провокационной инициативой. Коллеги недоумевают

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов выступает за то, чтобы мигранты, в том числе получившие иное гражданство, могли беспрепятственно приобретать участки в Кыргызстане. Соответствующий проект закона он предлагает обсудить коллегам.

«По официальным данным, 600 тысяч мигрантов из КР получили российские паспорта. По нашим законам иностранные граждане могут купить дом, но им запрещено приобретать земельные участки. Мы хотим, чтобы наши бывшие соотечественники, которые де-факто считают себя гражданами Кыргызстана, смогли покупать землю. Они же и так покупают, однако вынуждены оформлять ее на родственников», — объяснил Алмамбет Шыкмаматов.

Мигранты при покупке участков земли должны подтвердить, что являются бывшими гражданами КР. 

Депутат Уланбек Примов поинтересовался, все ли мигранты смогут приобрести землю или есть какие-то ограничения.

Алмамбет Шыкмаматов пояснил, что готов внести уточнение в законопроект — на земельные наделы в Кыргызстане могут рассчитывать только кыргызы.

«Вряд ли уехавшие из страны евреи или немцы сюда вернутся», — добавил он.

Против конкретизации национальности выступил нардеп Камчыбек Жолдошбаев. Он призвал не делить народ и напомнил, что когда-то все жили дружно в одном большом государстве.

А парламентарий Марлен Маматалиев поинтересовался, поддержит ли правительство законопроект Шыкмаматова, если будет указано, что земля будет продаваться только мигрантам-кыргызам? Представители кабмина не смогли ответить. Ранее отмечалось, что кабинет министров выступает против этого документа.

Депутат Жамалдин Зиядинов тоже усомнился, можно ли так категорично писать, что участки будут продаваться только представителям титульной нации, и попросил инициатора совместно с правительством доработать законопроект.
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