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Власть

Депутаты хотят помочь трудовым мигрантам с покупкой земли в Кыргызстане

На заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике обсуждают законопроект депутатов фракции «Ата Мекен» о предоставлении мигрантам земельных наделов в Кыргызстане на общих с другими гражданами основаниях.

По словам лидера фракции Алмамбета Шыкмаматова, данная норма поможет соотечественникам за рубежом.

«По официальным данным, 600 тысяч мигрантов из Кыргызстана получили российские паспорта. Мы знаем, что они вынуждены обратиться за гражданством РФ. По нашим законам иностранные граждане могут купить дом, но им запрещено приобретать земельные участки. Мы хотим, чтобы наши бывшие граждане, которые де-факто считают себя гражданами Кыргызстана, смогли покупать землю. Они и так покупают, но вынуждены оформлять на родственников», — объяснил Алмамбет Шыкмаматов.

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По его словам, мигранты при покупке участков должны подтвердить, что являются бывшими гражданами КР. «Если не сохранили паспорт, через архив могут подтвердить, что являются уроженцами Кыргызстана», — сказал нардеп.

Парламентарий Эльвира Сурабалдиева спросила, насколько документ отвечает экономическим интересам Кыргызстана, его приоритетам. «Получается, что мы страна мигрантов. Я поддерживаю концепцию вашей идеи, но не понимаю, когда мы начнем думать об экономике. Возможно, идеологически проект и верен, но в экономическом, стратегическом плане не объективен. Сколько из этих 600 тысяч отказались от кыргызского гражданства, неизвестно», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Разработчик с ней не согласился. В итоге проект закона поддержали в первом чтении и отправили на рассмотрение Жогорку Кенеша. 
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