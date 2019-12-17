Антитабачный закон. После долгих споров документ отклонили

В парламенте на заседании комитета по экономической и фискальной политике вновь спорят о законопроекте по защите граждан от вредного воздействия табака.

Читайте по теме Антитабачный закон. Подводные камни борьбы с курением

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что законопроектом предлагается ужесточить штрафы за курение в неположенном месте, а также установить взнос в специальный антитабачный фонд. Импортеры будут отчислять по 20 тыйынов с каждой пачки сигарет. Она также отметила, что это неналоговый платеж. При этом она подчеркнула, что законопроект прошел анализ регулятивного воздействия (АРВ), а правительство готово поддержать создание антитабачного фонда. Инициаторы согласились с тем, что не стоит вводить требование о специальной самозатухающей сигаретной бумаге.

Читайте по теме Новый антитабачный закон «наносит сознательный ущерб предпринимателям»

Парламентарий заявила, что сейчас документ рассматривается в первом чтении. На предложение снизить штрафы за курение в неположенном месте Айнуру Алтыбаева заявила, что ко второму чтению инициаторы готовы рассмотреть этот вариант. Кроме того, она сообщила, что во втором чтении предлагается ввести норму о полном запрете насвая.

В свою очередь депутат Гульшат Асылбаева заявила, что категорически против законопроекта. Она предложила его отклонить, так как к документу есть много нареканий от бизнеса. Ранее предприниматели заявляли, что АРВ прошел без участия самого бизнеса, а отдельные нормы противоречат техническим регламентам Евразийского экономического союза. Создание же специального антитабачного фонда, в который импортеры должны отчислять средства от ввоза табачных изделий, тоже вызвало нарекания. Гульшат Асылбаева отметила, что средства будут идти сразу в фонд, а не в бюджет. А это уже нарушает нормы Бюджетного кодекса.

Читайте по теме Депутаты Жогорку Кенеша продавливают сырой и сомнительный антитабачный закон

«Законопроект поддержан правительством. Государство в принудительном порядке должно заставлять граждан поддерживать здоровый образ жизни», — заключила Айнуру Алтыбаева.

Ее коллега Эльвира Сурабалдиева заявила, что нельзя силой заставлять бросать курить. Создание антитабачного фонда она посчитала новой коррупционной лазейкой.

«Эти деньги будут просто идти на то, чтобы кто-то обогащался. Тот бюджет, который есть у Министерства финансов, и так не транспарентен. А тут еще дополнительный фонд создают», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

По итогам обсуждения депутаты профильного комитета единогласно отклонили законопроект.

Но есть еще один антитабачный законопроект, который также сильно критикуют представители бизнеса и эксперты. Его Жогорку Кенеш одобрил пока в первом чтении.