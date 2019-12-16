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Власть

Депутат не видит оснований для отставки спикера ЖК Дастанбека Джумабекова

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что для отставки торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова нет оснований. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, для этого также необходимо набрать 80 голосов. Но такого количества поддержки инициатор выражения вотума недоверия Исхак Масалиев не соберет. «Неправильное произношение названия города, конечно, не приветствуется, но оно и не является основанием для отставки. Не все идеальны, кто-то на русском неправильно произносит, а кто-то на кыргызском. В парламенте есть силы, которые давно желают рокировки спикера, для них это наиболее подходящий момент. Однако уже поздно раскачивать вопрос, поскольку до конца работы нашего созыва осталось шесть месяцев. Спикер как модератор справляется со своей задачей. Он неконфликтный, не замешан в политических и иных скандалах. Это очень принципиально», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Сам Исхак Масалиев внес свое предложение об отставке Дастанбека Джумабекова на рассмотрение фракции «Онугуу-Прогресс», членом которой является.
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