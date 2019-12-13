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Власть

Исхак Масалиев предлагает выразить вотум недоверия спикеру парламента

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев выступает за выражение вотума недоверия спикеру Дастанбеку Джумабекову. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, торага ЖК не соответствует занимаемой должности и не справляется со своими обязанностями.

«К тому же своими отдельными выступлениями просто позорит парламент», — сказал Исхак Масалиев.

Он добавил, что внесет вопрос об отставке спикера на обсуждение фракции «Онугуу-Прогресс». Нардеп еще не знает, как отнесутся к его предложению коллеги, и признался, что его могут не поддержать. 

  
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