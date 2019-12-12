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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Решение ЖК: в произошедшем виноват Алмазбек Атамбаев

Сегодня в Жогорку Кенеше рассмотрели итоги госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

По окончании обсуждения приняли проект постановления. За проголосовал 91 депутат, против 2 — Ирина Карамушкина и Анвар Артыков.

Основная вина за беспорядки возложена на бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Персональная ответственность руководителей силовых структур не прописана. Как отметил вице-премьер-министр Жениш Разаков, оценка будет дана, но после окончания следствия.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.

 
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