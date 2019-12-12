События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

С докладом выступает депутат парламента, член госкомиссии Тынчтык Шайназаров. Он озвучил выводы, к которым пришла комиссия. По словам Тынчтыка Шайназарова, бывший президент готовил насильственный захват власти.

Действия сотрудников ГКНБ и МВД, несмотря на допущенные недостатки, в соответствии с Конституцией и законодательством, проводились на законных основаниях. Вина за беспорядки в Кой-Таше полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках. Тынчтык Шайназаров

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.