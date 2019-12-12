Депутат опроверг СДПК в том, что госкомиссии заключение диктовали власти

Член госкомиссии по изучению событий 7-8 августа в Кой-Таше депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров прокомментировал заявление СДПК с обвинениями в фикции. Он заявил 24.kg, что если бы Алмазбек Атамбаев пришел на допрос по повестке, как это делают все уважающие закон граждане, никто бы не пострадал и не погиб.

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По словам нардепа, сейчас сторонники бывшего президента страны сами себе противоречат, заявляя о беззаконии и предвзятости и даже заговоре властей.

«Алмазбек Атамбаев, когда правил государством, говорил, что нужно отвечать по закону, нужно уметь признавать свою вину. А сам что сделал? Из-за событий в Кой-Таше погиб боец «Альфы», пострадали сотрудники правоохранительных органов, гражданские лица, имиджу республики нанесен огромный ущерб. За это надо ответить. Была кровь, убийство было, мародерство было. Куда от этих фактов денемся?» — спросил он.

Никто не диктовал членам государственной комиссии при составлении заключения. Мы его писали, исходя из объективной оценки происходящего. Тынчтык Шайназаров

СДПК сторонников Алмазбека Атамбаева распространила свое заявление, обвинив госкомиссию в прикрытии политических ошибок и преступлений действующего руководства страны.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение. Сегодня во второй половине дня его рассмотрит Жогорку Кенеш.