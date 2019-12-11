В Нарынской области начали строить логистический центр

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев побывал на церемонии закладки капсулы индустриального торгово-логистического центра «Ат-Баши» в Нарынской области. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Глава правительства отметил, что строительство логистического центра — это масштабный проект, а сам центр станет одним из самых современных и крупнейших в Центрально-Азиатском регионе. Он будет иметь огромную социально-экономическую значимость. Строительство логистического центра позволит создать минимум 10 тысяч рабочих мест, 90 процентов из которых будут отданы нашим гражданам.

«Реализовать этот проект нам удалось благодаря дружественным отношениям народов Китая и Кыргызстана, а также лидеров двух государств. О таком масштабном проекте говорили со времен распада Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Проект, который мы сегодня запускаем, — наглядный пример дружбы и доверия между кыргызским и китайским народами», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.