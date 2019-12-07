Даже года не прошло. У Сооронбая Жээнбекова опять сменился главный охранник

Полковник Санжар Эркинбаев назначен начальником Девятого управления Государственного комитета национальной безопасности (бывшая Служба государственной охраны) в ранге заместителя председателя ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили источники.

Санжар Эркинбаев ранее занимал должность первого заместителя начальника Девятки, до этого был командиром войсковой части № 714 Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана.

В 2017 году президент страны Алмазбек Атамбаев наградил его медалью «Данк».

В 2016 году Сооронбай Жээнбеков, будучи премьер-министром, в честь Дня независимости наградил Санжара Эркинбаева именными часами.

Известно, что Санжар Эркинбаев принимал участие в спецоперации в Кой-Таше.

Ранее должность начальника Девятой службы ГКНБ занимал полковник спецслужб Тимур Шабданбеков, которого назначили 1 марта 2019 года. Он не прослужил в этой должности и года. Причина увольнения неизвестна.