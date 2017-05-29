Президент наградил военнослужащих медалями «Данк», почетными грамотами и часами

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому за заслуги в укреплении обороноспособности республики, а также в честь 25-й годовщины Вооруженных Сил Кыргызской Республики награждаются:

Медалью «Данк»:

— полковник Камчыбеков Зыябек Бейшебекович, начальник инженерного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики

— полковник Козубаев Медербек Артыкович, начальник оперативного отдела — заместитель начальника штаба войсковой части 02626 Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики

— полковник Орозматов Кубанычбек Апазович, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики

— полковник Рыскулов Нурбек Жакшылыкович, начальник отдела воспитательной работы войсковой части 99718 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики

— полковник Эркинбаев Санжар Нуралиевич, командир войсковой части 714.

Почетной грамотой:

— полковник Денисов Юрий Владимирович, заместитель начальника Главного управления — начальник управления стратегического планирования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики

— полковник Калчороев Акимали Чононович, командир войсковой части 97632

— подполковник Кахаров Ильяс Бекболотович, начальник вещевого отдела управления тыла Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики

— полковник Асанбекова Римма Султашевна, начальник отдела планирования и финансирования финансово-экономического управления Государственной пограничной службы Кыргызской Республики

— полковник Сагынбаев Талайбек Алайчиевич, заместитель командира войсковой части 02626.

— полковник Шаршембиев Руслан Ырсалиевич, начальник управления — военный комендант Бишкекского гарнизона Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому за образцовое исполнение воинского долга, а также в честь 25-ой годовщины Вооруженных Сил Кыргызской Республики именными часами Президента Кыргызской Республики награждаются:

— полковник Ажиев Шайлообек Турсунбекович, начальник отдела управления вооружения Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики

— капитан Бекбашев Джайлообек Мухтарович, командир войсковой части 2062 Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

— подполковник Сайдинов Кенешбек Токушович, начальник штаба — заместитель командира войсковой части 30295 Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

— майор Атакулов Жакшылык Эсенбекович, начальник штаба — авиационно-транспортной эскадрильи войсковой части 23565 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

— полковник Алайчиев Усен Камбарович, командир войсковой части 718 Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики.