Премьер-министр Кыргызстана объявил войну контрабанде ГСМ

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал, что в 2020 году таможенные пункты в Кыргызстане полностью переведут на цифровой формат и автоматизируют.

По его словам, правительство также объявляет войну контрабанде ГСМ. С 1 января 2020 года заработает система автоматизации на всех 975 АЗС республики.

Глава кабмина высказался и по нашумевшему расследованию «Азаттыка», Kloop и OCCRP о том, как китайский бизнесмен Айеркен Саймаити, убитый в Турции, выводил из Кыргызстана миллионы долларов, кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал. «Я поддерживаю инициативу граждан, которые выступают за прозрачность в ГТС. Президент дал поручение проверить факты, озвученные в расследовании журналистов. Со своей стороны предлагаю всем заинтересованным лицам помочь работе межведомственной комиссии, которая разбирается с этим», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Он отметил, что 24 процента всех доходов экономики остаются в тени, а это значит, что около 30-40 миллиардов сомов недопоступает в бюджет. Глава кабмина уверен, что проблема решится с помощью цифровизации.

По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона сомов. Дефицит бюджета в 2020 году составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП.