«Республика» пойдет на выборы без «Ата-Журта». Дата съезда уточняется

Партия «Республика» пойдет на парламентские выборы—2020 без прежнего партнера по тандему — партии «Ата-Журт». Об этом 24.kg сообщили в «Республике — Ата-Журт».

По словам республиканцев, съезд планировали провести до конца 2019 года, но теперь сроки передвинули. Дата сбора форума пока обсуждается.

«На съезде будет официально объявлено, в каком формате партия пойдет на выборы. Что касается смены лидера, то Омурбек Бабанов сам объявит, слагает ли он с себя полномочия или нет. На место главы партии, если оно освободится, два основных претендента — Руслан Казакбаев и Мирлан Жеенчороев», — отметили в политической организации.

Напомним, тандем «Республика — Ата-Журт» был сформирован по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015 году, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.