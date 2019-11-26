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Власть

Из-за контрабанды бюджет Кыргызстана недополучит 8,2 миллиарда сомов

По итогам этого года бюджет недополучит 8,2 миллиарда сомов по всем позициям из-за контрабанды. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Азамат Арапбаев.

По его словам, бюджет теряет около 3 миллиардов сомов от внутренних инвесторов. Это только от неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Предприниматели не могут конкурировать с нелегальным ввозом товаров.

«За 2019-й мы недополучим акциз в 3,1 миллиарда сомов. Например, 60 тысяч тонн дизельного топлива и 60 тысяч тонн бензина, то есть 120 тысяч тонн ГСМ завезли в Кыргызстан без уплаты налогов. Из этого можно исчислить акциз, НДС и другие косвенные налоги, которые должны были оплатиться. Если взять по муке, то в 2014 году официальный ввоз пшеницы был 460 тысяч тонн, в 2018-м — 80 тысяч тонн. То есть 360 тысяч тонн пшеницы мы не получили от того, что огромными потоками мука пошла в нашу страну. Это неучтенный товар, неоплаченные налоги и потерянные рабочие места. Сейчас в республике почти не осталось отечественных мукомольных предприятий. Около 3 тысяч граждан остались без работы. Думаю, что подавляющее большинство уехали в трудовую миграцию», — заключил Азамат Арапбаев.
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