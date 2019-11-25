В Кыргызстане стартовала акция «16 дней против насилия»

В Кыргызстане стартовала ежегодная международная акция «16 дней против насилия». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Количество дней выбрали не случайно. Акция стартует в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и завершится 10 декабря — в Международный день по правам человека.

Цель кампании — повысить нетерпимость общества к домашнему и гендерно обусловленному насилию, увеличить понимание и осведомленность о всех формах насилия у соотечественников.

«По всему миру акция «16 дней против насилия» объединяет правительства, сообщества, пережившие насилие, активистов и общественность в усилиях, подчеркивающих настоятельную необходимость положить конец насилию в отношении женщин и девочек, в формате различных мероприятий, митингов и кампаний», — отметили в кабмине.

В правительстве напомнили, что Кыргызстан ратифицировал ряд конвенций ООН в целях борьбы с ранними браками и насилием в отношении женщин и детей и одним из первых на пространстве СНГ принял Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье», признав семейное насилие опасным и недопустимым явлением, с которым должны бороться соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и общественность. В 2017 году принят Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

Кодекс КР о проступках включает два состава преступлений, связанных с семейным насилием: статью 75 «Насилие в семье» и статью 76 «Неисполнение условий временного охранного ордера». Они предусматривают штрафы от 15 тысяч до 60 тысяч сомов, исправительные работы до двух месяцев, а также общественные работы от 30 до 60 часов.

Принята Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020-го, в которой определены приоритеты государственной гендерной политики. Прошел процедуру согласования и рассматривается в аппарате кабмина проект постановления, предусматривающий наделение Министерства труда и социального развития функцией уполномоченного государственного органа по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия.

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В рамках «16-дневной кампании против насилия» Кыргызстан определил приоритетными направления для борьбы с насилием в отношении женщин и девушек:

— внедрение, обновление или расширение национальных планов действий по прекращению насилия в отношении женщин и девушек;

— внедрение или развитие услуг для женщин, переживших насилие (например, линии помощи, специализированные медицинские услуги, правовая поддержка, правосудие, консультирование, временные убежища);

— развитие информационных стратегий предотвращения насилия в отношении женщин и девушек, повышение осведомленности общественности, а также изменение взглядов и поведения;

— роль органов местного самоуправления по мобилизации сообщества на местном уровне для общей совместной работы по созданию культуры ненасильственного поведения в обществе, создания нетерпимости к любой форме дискриминации.