Два года президентства. Сколько обещаний выполнил Сооронбай Жээнбеков

Ровно два года назад Сооронбай Жээнбеков стал президентом Кыргызстана. 24 ноября 2017-го прошла торжественная церемония вступления его в должность главы государства.

За неполный год премьерства и два года президентства зафиксировано 109 обещаний Сооронбая Жээнбекова. Из них выполнено лишь 19, еще 75 находятся в процессе, остальные не выполнены. Такие данные приводит сайт Politmer, который отслеживает выступления чиновников и депутатов. Как отмечается, глава государства — один из тех политиков, кто дает больше всего обещаний.

24.kg решило проверить, какие из них выполнены, а что так и осталось на словах.