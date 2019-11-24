11:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Два года президентства. Сколько обещаний выполнил Сооронбай Жээнбеков

Ровно два года назад Сооронбай Жээнбеков стал президентом Кыргызстана. 24 ноября 2017-го прошла торжественная церемония вступления его в должность главы государства.

За неполный год премьерства и два года президентства зафиксировано 109 обещаний Сооронбая Жээнбекова. Из них выполнено лишь 19, еще 75 находятся в процессе, остальные не выполнены. Такие данные приводит сайт Politmer, который отслеживает выступления чиновников и депутатов. Как отмечается, глава государства — один из тех политиков, кто дает больше всего обещаний.

24.kg решило проверить, какие из них выполнены, а что так и осталось на словах.
Ссылка:
просмотров: 662
Версия для печати
Материалы по теме
Бакыт Торобаев назвал виновного в хромой экономике. Но это не президент
Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурация Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков призвал силовиков предотвращать насилие против детей
Президенты Кыргызстана и Казахстана отметили положительную динамику отношений
Президенты Кыргызстана и Армении обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона
С днем рождения, президент! Главу государства поздравили коллеги
Президент Кыргызстана планирует встретиться с гражданскими активистами
Как выглядит обновленное здание ЦИК Кыргызстана
Популярные новости
Контрабандные схемы ведут к&nbsp;клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Президент должен инициировать расследование по&nbsp;фактам, озвученным журналистами Президент должен инициировать расследование по фактам, озвученным журналистами
Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
24 ноября, воскресенье
11:32
Бакыт Торобаев назвал виновного в хромой экономике. Но это не президент Бакыт Торобаев назвал виновного в хромой экономике. Но ...
11:00
Два года президентства. Сколько обещаний выполнил Сооронбай Жээнбеков
10:28
Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
10:00
В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурация Сооронбая Жээнбекова
09:45
Мирные акции против коррупции пройдут в Бишкеке и Караколе
23 ноября, суббота
22:29
Суд запретил проводить митинги возле «Белого дома» в Бишкеке до 1 декабря
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 ноября: снег
18:30
24 ноября: где в Бишкеке отключат свет