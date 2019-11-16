Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что Эмомали Рахмон тепло поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

Кроме того, главу государства поздравили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Напомним, сегодня Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. С самого утра коллеги поздравляют его с днем рождения.