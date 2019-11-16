С днем рождения, президент! Главу государства поздравили коллеги

Президента Кыргызстана с днем рождения поздравляют коллеги. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что одним из первых с праздником Сооронбая Жээнбекова поздравил лидер России Владимир Путин. Президент России подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам российско-кыргызской повестки. Кроме того, он пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Под вашим руководством Кыргызская Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в региональных и международных делах. Владимир Путин

«Высоко ценим ваши усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, президента поздравили лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Беларуси Александр Лукашенко, Армении Армен Саркисян, Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год.