Даешь цифровизацию! Депутаты предлагают ввести онлайн-образование

В парламенте разрабатывается законопроект о введении в Кыргызстане дистанционного онлайн-образования.

По словам авторов, необходимо стимулировать педагогов, разрабатывающих учебно-методические комплексы нового поколения в условиях цифровой трансформации общества. В проекте предусматривается поощрение в виде выплат учителям за инновационные и мультимедийные подходы к разработке учебно-методического материала.

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Свою инициативу нардепы объясняют нехваткой учебников, низкой подготовкой учителей в регионах и, как следствие, снижением общего уровня школьного образования. «Проходной балл ОРТ установлен на уровне 110 баллов, при этом средний балл в 2018 году составил 119 баллов. Со стороны эта цифра показывает, что показатели находятся в положительном спектре, однако при более детальном изучении мы видим, что он выведен за счет выпускников, набравших высокие баллы. А это представители городов и районных центров, областей, которые не являются экономически нестабильными. Получается, что это не дотационные районы и они могут обеспечить условия для получения качественного образования», — отмечают инициаторы.

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Напомним, что недавно был запущен пилотный проект по внедрению онлайн-образования в гимназии № 5 в Бишкеке и в школе в Джалал-Абадской области. «По предварительным результатам уже становится наглядно видно, что у учащихся увеличивается уровень и качество знаний, а это свидетельствует о том, что при полноценном запуске системы онлайн-образования может быть повышен уровень знаний всех школьников в Кыргызстане», — считают разработчики.

Отметим, что, пока депутаты мечтают об инновациях и онлайн — учебных пособиях, а правительство обещает в 2020 году построить школы будущего, провести везде интернет и внедрить электронные дневники с журналами, дети вынуждены заниматься на устаревшем оборудовании, а в старших классах вообще не проходят уроки информатики.