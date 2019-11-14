Депутат Жогорку Кенеша придумал, как спасти грецкие орехи

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров придумал, как спасти грецкие орехи. Он предлагает отдельный закон о культивировании грецкого ореха в Кыргызской Республике.

По его словам, сохранение, развитие и рост производственного потенциала грецкого ореха регулируют государственные органы в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, а также органы МСУ.

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В предлагаемом проекте документа прописано, что такое грецкий орех, как он растет, как нужно охранять ореховые плантации и разрешается форма частной собственности на них. Но только в том случае, если территория с грецким орехом изначально принадлежит частному лицу. Если речь о собственнике в лице государства или муниципалитета, то трансформации такая земля не подлежит.

Автор отметил, что те, кто занимается орехом, будь то фермеры или хозяйства на основе государственно-частного партнерства, они должны привлекать инвестиции в культивирование грецкого ореха, в том числе для создания перерабатывающих предприятий.

Проект закона устанавливает ответственность за нарушение нормативных актов, которые регламентируют деятельность тех фермеров, которые культивируют грецкий орех.