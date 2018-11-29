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Общество

Финпол выявил факт незаконной рубки особо ценных древесных пород

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт вырубки особо ценных древесных пород в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в Токтогульском районе задержана грузовая автомашина марки «МАН», груженная деревьями особо ценных пород. В кузове были кругляки грецкого ореха и обрезные доски из него. Но на территории Кыргызстана введен запрет на рубку, повреждение до степени прекращения роста, транспортировку, приобретение и сбыт, заготовку и использование, изготовление изделий, экспорт особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород до 2030 года.

Прокуратурой Токтогульского района возбуждено уголовное дело по статье 279-1 (незаконная рубка особо ценных древесных пород) Уголовного кодекса.
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