Айеркена Саймаити объявили в международный розыск за мошенничество в Кыргызстане

Депутаты заслушали краткую информацию министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева по факту убийства в Стамбуле гражданина КНР Айеркена Саймаити.

По его словам, бизнесмен находился в международном розыске по линии Интерпола. «В 2017 году Айеркена Саймаити объявили в розыск. По факту мошенничества на сумму $3 миллиона 28 тысяч в отношении него возбудили уголовное дело. Он мошенническим путем завладел товаром своего партнера — тоже гражданина Китая», — рассказал Кашкар Джунушалиев.

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Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

Убитый ранее упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула КР Эркина Сопокова, которого вчера уволили.